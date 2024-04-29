Yazar Taceddin Kutay ve kızına sözlü taciz: Minik kız İlahi söyledi diye...

Son günlerde İslam dinine olan nefret hortlamaya devam ediyor. Son olarak Yazar Taceddin Kutay'ın 6 yaşındaki kızı, sokakta ilahi söylediği için sözlü tacize uğradı. Minik kızın yanına gelerek, "Bunları size anaokulunda mı öğretiyorlar?" diye soran kadın, daha sonra “El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız” şeklinde skandal sözler sarf etti. Kutay'ın polisi çağırması üzerine şahıs, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

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