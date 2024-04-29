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Piknik alanında uyuşturucu sattılar! 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı

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Giriş: 29.04.2024 21:07
Denizli'nin Honaz ilçesinde, piknik alanında uyuşturucu satan 1'i kadın 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi tarafından yapılan takiple yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramada 103 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
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Piknik alanında uyuşturucu sattılar! 1’i kadın 2 şüpheli tutuklandı
Piknik alanında uyuşturucu sattılar! 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı
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