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Sultangazi'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 29.04.2024 16:49
Sultangazi'de kırmızı ışık yandığı halde 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve kadın hafif şekilde yaralandı.
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