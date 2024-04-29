29 Nisan 2024, Pazartesi
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Merdiven kaydı işçi su kuyusuna düştü! Yaralanan işçi hastaneye sevk edildi
Bir sitenin yönetimi su kuyusunda temizlik çalışması başlattı. Temizlik şirketi personeli kuyuyu temizlediği sırada merdivenin kayması ile 10 metre derinlikteki kuyunun içine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, halatlarla gerekli güvenlik önlemlerini alarak kuyuya inip temizlik personelini kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İsmi öğrenilemeyen işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.