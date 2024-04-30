30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 175 milyonluk cin vurgunu! “Sende ölüm büyüsü var” dedi yıllarca dolandırdı

175 milyonluk cin vurgunu! “Sende ölüm büyüsü var” dedi yıllarca dolandırdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2024 09:14
Güncelleme:30.04.2024 09:14
Almanya'da işsizlik maaşıyla geçinen Serkan Ö. kendisini kahin gibi tanıtarak "sende ölüm büyüsü var" dediği kadının önce en mahrem aile bilgilerini ulaştı, ardından "cin çıkarma" bahanesiyle 175 milyon lirasını dolandırdı.
İstanbul Valiliği’nden flaş 1 Mayıs kararı
İstanbul Valiliği'nden flaş 1 Mayıs kararı
175 milyonluk cin vurgunu!
175 milyonluk cin vurgunu!
CHP’li İBB minik Edanur’u suçlu ilan etti
CHP'li İBB minik Edanur'u suçlu ilan etti
Sevgilisini banyoda tabancayla öldürdü!
Sevgilisini banyoda tabancayla öldürdü!
Kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştı!
Kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştı!
Merdiven kaydı işçi su kuyusuna düştü!
Merdiven kaydı işçi su kuyusuna düştü!
Yer yarıldı, kamyon içerisine düştü!
Yer yarıldı, kamyon içerisine düştü!
Yazar Taceddin Kutay ve kızına sözlü taciz!
Yazar Taceddin Kutay ve kızına sözlü taciz!
Piknik alanında uyuşturucu sattılar! 1’i kadın 2 şüpheli tutuklandı
Piknik alanında uyuşturucu sattılar! 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı
Son sürat giden otomobil uçurumdan düştü!
Son sürat giden otomobil uçurumdan düştü!
IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip!
IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip!
’Topa ayakla vurdun’ kavgası kamerada
'Topa ayakla vurdun' kavgası kamerada
Daha Fazla Video Göster