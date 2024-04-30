30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sevgilisini banyoda tabancayla öldürdü! Aldattığını öne sürdü başından vurdu

Sevgilisini banyoda tabancayla öldürdü! Aldattığını öne sürdü başından vurdu

DHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2024 01:46
Samsun'un Atakum ilçesinde Ertuğrul T. (39), kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Gülcan Güneş'i (44) banyoda tabancayla başından vurarak, öldürdü. Birlikteliklerinden olan küçük çocuğu da alıp kaçan Ertuğrul T., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul T., aldatıldığını düşünüp, birlikte yaşadığı ve bir çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul T., banyoda çocuğunun annesi Güneş'i tabancayla başından vurarak öldürüp, küçük çocuğu da alıp kaçtı. Ertuğrul T., bir süre sonra ablasını telefonla arayarak birlikte yaşadığı sevgilisi Gülcan'ı öldürdüğünü söylemesi üzerine; ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin kapısı itfaiye ekiplerince açılırken, banyoda Güneş'in cansız bedeni bulundu. Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Ertuğrul T., Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin, erkek olan çocuğunu yakalanmadan önce ablasına bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sevgilisini banyoda tabancayla öldürdü!
Sevgilisini banyoda tabancayla öldürdü!
Kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştı!
Kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştı!
Merdiven kaydı işçi su kuyusuna düştü!
Merdiven kaydı işçi su kuyusuna düştü!
Yer yarıldı, kamyon içerisine düştü!
Yer yarıldı, kamyon içerisine düştü!
Yazar Taceddin Kutay ve kızına sözlü taciz!
Yazar Taceddin Kutay ve kızına sözlü taciz!
Piknik alanında uyuşturucu sattılar! 1’i kadın 2 şüpheli tutuklandı
Piknik alanında uyuşturucu sattılar! 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı
Son sürat giden otomobil uçurumdan düştü!
Son sürat giden otomobil uçurumdan düştü!
IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip!
IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip!
’Topa ayakla vurdun’ kavgası kamerada
'Topa ayakla vurdun' kavgası kamerada
Kazada motosikletli ve kadın hafif şekilde yaralandı
Kazada motosikletli ve kadın hafif şekilde yaralandı
Çay dediler bonzai çıktı!
Çay dediler bonzai çıktı!
Köy yoluna düşen kar ve kaya parçaları temizlendi
Köy yoluna düşen kar ve kaya parçaları temizlendi
Daha Fazla Video Göster