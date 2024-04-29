29 Nisan 2024, Pazartesi
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Üsküdar'da okul çıkışı öğrenciler birbirine girdi
Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi dersinde voleybol topuna ayakla vurulması nedeniyle öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgası başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.