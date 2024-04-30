İhmal ölüm getirdi! CHP'li İBB minik Edanur'u suçlu ilan etti | Edanur'un ölümünde fondaş medya yine sessiz

İstanbul Küçükçekmece'de ailesiyle piknik yaparken İBB'nin açtığı su dolu çukura düşerek boğulan 5 yaşındaki Edanur Gezer son yolculuğuna uğurlandı. Minik Edanur'un ailesi, "Çukurun etrafında hiçbir önlem alınmamıştı. Sorumlular hesap versin" dedi. CHP'li İBB ise Edanur'u suçlu ilan etti. Provokasyon yuvası Ekşi Sözlük'te de acı olayla ilgili iğrenç yorumlar yapılırken, fondaş medya yine sessiz kaldı. Can kaybına yol açan ihmallere ilişkin iki yüzlü tavrın sebebi A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler tarafından değerlendirildi.