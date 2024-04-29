Yer yarıldı, kamyon içerisine düştü!

Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kum yüklü 01 AIL 179 plakalı kamyon, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkarılırken, kamyon çukurdan saatler süren çalışma sonrası çıkarıldı. Olayda kamyonun kasasında yüklü kumlar ise yola saçıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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