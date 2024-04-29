29 Nisan 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Yer yarıldı, kamyon içerisine düştü!
Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kum yüklü 01 AIL 179 plakalı kamyon, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkarılırken, kamyon çukurdan saatler süren çalışma sonrası çıkarıldı. Olayda kamyonun kasasında yüklü kumlar ise yola saçıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.