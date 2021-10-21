Kuruluş Osman'ın Göktuğ’u Burak Çelik'in eski eşi kim? İşte Burak Çelik'in eski eşi | Kuruluş Osman'ın Göktuğ’u Burak Çelik evli mi?

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Göktuğ karakterine hayat veren Burak Çelik, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Burak Çelik'in bir dönem bir dönem kendisi gibi manken gibi biriyle evli olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Burak Çelik'in eski eşi...