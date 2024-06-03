16 yaşındaki çocuk kayıptı! Cansız bedeni apartmanın otoparkında bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde oturan ve dünden beri kayıp olarak arandığı öğrenilen 16 yaşındaki çocuğun, bir apartmanın otoparkında cansız bedeni bulundu. Vücudunda morluklar bulunduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN