03 Haziran 2024, Pazartesi
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16 yaşındaki çocuk kayıptı! Cansız bedeni apartmanın otoparkında bulundu
İzmir'in Buca ilçesinde oturan ve dünden beri kayıp olarak arandığı öğrenilen 16 yaşındaki çocuğun, bir apartmanın otoparkında cansız bedeni bulundu. Vücudunda morluklar bulunduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.