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16 yaşındaki çocuk kayıptı! Cansız bedeni apartmanın otoparkında bulundu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 19:27
İzmir'in Buca ilçesinde oturan ve dünden beri kayıp olarak arandığı öğrenilen 16 yaşındaki çocuğun, bir apartmanın otoparkında cansız bedeni bulundu. Vücudunda morluklar bulunduğu öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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