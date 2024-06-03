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Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 21:07
Olay, saat 15.00 sıralarında Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Şimşek çiftinin evinde meydana geldi. Hasan Şimşek, iddiaya göre eve geldiğinde eşi Esma Şimşek ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Alihan Hızarcı'yı birlikte yakaladı. Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve Alihan Hızarcı’ya saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Esma Şimşek ve Alihan Hızarcı aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Şimşek ise kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları sinir geldikleri olay yerinde krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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