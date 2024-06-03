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Balık tutmak için çaya gittiler! Sular yükselince mahsur kaldılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 21:15
Balık tutmak için kent girişinde bulunan Batman Köprüsü’nün altındaki Batman Çayı’na giden 2 kişi, suların yükselmesi sonucu çayda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile çıkamayan kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köprüden aşağıya indirdiği halat merdivenle mahsur kalanları kurtardı.
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