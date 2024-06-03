03 Haziran 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Balık tutmak için çaya gittiler! Sular yükselince mahsur kaldılar
Balık tutmak için kent girişinde bulunan Batman Köprüsü’nün altındaki Batman Çayı’na giden 2 kişi, suların yükselmesi sonucu çayda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile çıkamayan kişiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köprüden aşağıya indirdiği halat merdivenle mahsur kalanları kurtardı.