03 Haziran 2024, Pazartesi
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A Haber İran’ın Tebriz kentinde! Yemekleri ve diliyle Türkiye’den farksız bir yer
İran'ı sarsan helikopter kazasında cumhurbaşkanı reisi ve beraberindekilerin hayatlarını kaybetmesi dünya gündemine yerleşmiş, ülkede hayat adeta durmuştu. Ancak İranlılar rutin hayatlarına dönmeye başladı. A Haber ekibi Tebriz kentindeydi. Muhabir Mehmet Karataş ve kameramanı Mustafa Kadir Mercan sokakların nabzını tuttu. Hem kenti hem yemeklerini ve tarihini inceledi. İşte o görüntüler…