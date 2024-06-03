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A Haber İran’ın Tebriz kentinde! Yemekleri ve diliyle Türkiye’den farksız bir yer

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 17:49
İran'ı sarsan helikopter kazasında cumhurbaşkanı reisi ve beraberindekilerin hayatlarını kaybetmesi dünya gündemine yerleşmiş, ülkede hayat adeta durmuştu. Ancak İranlılar rutin hayatlarına dönmeye başladı. A Haber ekibi Tebriz kentindeydi. Muhabir Mehmet Karataş ve kameramanı Mustafa Kadir Mercan sokakların nabzını tuttu. Hem kenti hem yemeklerini ve tarihini inceledi. İşte o görüntüler…
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