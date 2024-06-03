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İstanbul'da 3 bin bina risk altında! Uzmanlar kendiliğinden yıkılabilecek binalar konusunda uyarıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 18:21
İstanbul Küçükçekmece’de bir bina deprem olmadan çöktü. Bir kişi hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin bina sahibi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uzmanlar İstanbul’da kendiliğinden yıkılabilecek 3 bine yakın bina olduğunu belirtiyor. Ayrıntıları, A Haber muhabiri Barış Türel Arel Üni. İnşaat Müh. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ile konuştu. İşte detaylar…
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