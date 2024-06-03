Çocukların kavgasına anneler karıştı! Tekmeler tokatlar havada uçuştu

İstanbul'da çocuklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sora kavgaya dönüştü. Çocukların kavgasına anneleri de karışınca olay büyüdü. Anneler birbirlerine değnek ve tekmelerle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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