03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Çocukların kavgasına anneler karıştı! Tekmeler tokatlar havada uçuştu

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2024 21:09
İstanbul'da çocuklar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sora kavgaya dönüştü. Çocukların kavgasına anneleri de karışınca olay büyüdü. Anneler birbirlerine değnek ve tekmelerle saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İyilik Yolu’nun Kurban hazırlıkları tamam!
İyilik Yolu’nun Kurban hazırlıkları tamam!
Yeğenini çöp eve kilitleyip ölüme terk etmişti!
Yeğenini çöp eve kilitleyip ölüme terk etmişti!
Fotoğraf çekilirken metrelerce yükseklikten düştü!
Fotoğraf çekilirken metrelerce yükseklikten düştü!
Çayda sular yükselince mahsur kaldılar!
Çayda sular yükselince mahsur kaldılar!
Çocukların kavgasına anneler karıştı!
Çocukların kavgasına anneler karıştı!
Eşini ve sevgilini öldürüp intihar etti!
Eşini ve sevgilini öldürüp intihar etti!
Belediye otobüsü boks ringine dönüştü!
Belediye otobüsü boks ringine dönüştü!
9 dakikadan fazla tartışan çiftler dikkat!
9 dakikadan fazla tartışan çiftler dikkat!
Cansız bedeni apartmanın otoparkında bulundu
Cansız bedeni apartmanın otoparkında bulundu
Parkta tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!
Parkta tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!
İstanbul’da 3 bin bina risk altında!
İstanbul'da 3 bin bina risk altında!
A Haber İran’ın Tebriz kentinde!
A Haber İran’ın Tebriz kentinde!
Daha Fazla Video Göster