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Fotoğraf çekilirken metrelerce yükseklikten düştü! Küçük çocuk düştüğü yerden zorlukla çıkarıldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.06.2024 21:23
Van Kalesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki H.S., arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek için tarihi kaleye çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek düşen H.S., için AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun, bel bölgesinde yaralandığı tespit edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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