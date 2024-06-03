Yeğenini çöp eve kilitleyip ölüme terk etmişti! 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'da yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli olarak alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan Kamuran Pınar Acar, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A. ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapsine hükmedildi.

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