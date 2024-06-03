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Yeğenini çöp eve kilitleyip ölüme terk etmişti! 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 03.06.2024 21:43
Bursa'da yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli olarak alıkoyduğu iddiasıyla yargılanan Kamuran Pınar Acar, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A. ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapsine hükmedildi.
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