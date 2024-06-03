Elazığ'da "pes" dedirten olay! Belediye otobüsü boks ringine döndü: Kadınlar yumruklarla birbirine girdi | O anlar kamerada...

"Pes" dedirten olay Elazığ’da yaşandı. İddiaya göre, belediye otobüsünde aralarında kadınlarından da olduğu yolcular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran yolcular, diğer yolcuların araya girmesiyle kavgayı sonlandırdı. Yaşanan kavga anları kameraya saniye saniye yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN