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Parkta tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü!

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 03.06.2024 19:21
Arnavutköy'de de iddiaya göre; babalarına çamaşır makinesi almak için toplanan para konusunda anlaşmazlık yaşayan iki kardeş arasında kavga çıktı. Parkta buluşan iki kardeşten Seyfi T., ağabeyi Cemil T.'yi bıçakladı. Hastanede kaldırılan Cemil T., iki gün sonra hayatını kaybetti. Cemil T.'nin yaralı halde kaldırımda yatarken çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı anlar, kameralara yansıdı.
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