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9 dakikadan fazla tartışan çiftler dikkat! "denge önemli, dinlemek ve uzatmamak gerekir"

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 19:37
Almanya'da Marburg Philipps Üniversitesi'nin akademisyenlerinin yaptığı araştırmaya göre, evlilerin dokuz dakikadan sonra tahammülünün kalmadığı, birbirlerine meydan okuduğu ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ortaya koydu.
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