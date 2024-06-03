9 dakikadan fazla tartışan çiftler dikkat! "denge önemli, dinlemek ve uzatmamak gerekir"

Almanya'da Marburg Philipps Üniversitesi'nin akademisyenlerinin yaptığı araştırmaya göre, evlilerin dokuz dakikadan sonra tahammülünün kalmadığı, birbirlerine meydan okuduğu ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ortaya koydu.

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