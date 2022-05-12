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Japonya'da gördüklerinden etkilendi! Çöpten topladığı pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 11:14
YouTuber Yasin Pehlivan 10 yıl Japonya'da yaşadı. O dönemde gördüğü şeyi Türkiye'de de hayata geçirmeye karar verdı. Kullanılmayan pet şişelerden öyle bir şey yaptı ki son halini görenler hayrete düştü. Pehlivan, "Bu projenin birinci aşaması sadece ikinci aşamasında buna kendi yaptığımız plastik borulardan yapılan motoru takacağız." dedi.
Pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki... PET ŞİŞELERLE ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

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Pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...
Pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...
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