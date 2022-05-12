Japonya'da gördüklerinden etkilendi! Çöpten topladığı pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...

YouTuber Yasin Pehlivan 10 yıl Japonya'da yaşadı. O dönemde gördüğü şeyi Türkiye'de de hayata geçirmeye karar verdı. Kullanılmayan pet şişelerden öyle bir şey yaptı ki son halini görenler hayrete düştü. Pehlivan, "Bu projenin birinci aşaması sadece ikinci aşamasında buna kendi yaptığımız plastik borulardan yapılan motoru takacağız." dedi.

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