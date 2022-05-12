Japonya’da gördüklerinden etkilendi! Çöpten topladığı pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...

Japonya'da yaşadığı dönemde gördüğünü belirten Pehlivan, "İçlerinde kolalar yağlar falan hala duruyor bazılarında. 10 sene Japonya'da yaşadım o dönemlerde geri dönüşüme çok büyük bir rağbet vardı. İnsanlar sokakta bulduğu çöpleri bile toplayıp evlerine götürüp kendilerine bir şeyler yapabiliyorlardı. Oradan aklıma geldi bizim ülkemizde niye olmasın çöpe atmaktansa neden bunları toplayıp bir şeyler üretemeyelim diye düşündüm oradan yola çıktım." şeklinde konuştu.