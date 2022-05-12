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Haberler Galeri Japonya'da gördüklerinden etkilendi! Çöpten topladığı pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...

Japonya'da gördüklerinden etkilendi! Çöpten topladığı pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...

YouTuber Yasin Pehlivan 10 yıl Japonya'da yaşadı. O dönemde gördüğü şeyi Türkiye'de de hayata geçirmeye karar verdı. Kullanılmayan pet şişelerden öyle bir şey yaptı ki son halini görenler hayrete düştü. Pehlivan, "Bu projenin birinci aşaması sadece ikinci aşamasında buna kendi yaptığımız plastik borulardan yapılan motoru takacağız." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 11:15
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Japonya’da gördüklerinden etkilendi! Çöpten topladığı pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...

Bir grup çevreci genç ilginç bir projeye imza attı. Gençler pet şişelerden sandal yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Japonya’da gördüklerinden etkilendi! Çöpten topladığı pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...

O sandalı da suya indirdiler.

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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Japonya’da gördüklerinden etkilendi! Çöpten topladığı pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...

O sandalın hikayesini anlatan YouTuber Yasin Pehlivan, "Aslında zaten bu projenin daha küçükleri yurt dışında yapılıyordu. Fakat son zamanlarda ülkemizde geri dönüşüm projelerine çok büyük rağbet var. Biz de bundan yola çıkarak tamamen sağdan soldan topladığımız atık şişelerden böyle bir sandal yapalım dedik." dedi.

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Japonya’da gördüklerinden etkilendi! Çöpten topladığı pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...

PLASTİK BORULARDAN MOTOR

Pehlivan, "Aslında bu projenin birinci aşaması sadece ikinci aşamasında buna kendi yaptığımız plastik borulardan yapılan motoru takacağız. Üçüncü aşamada da elyafla kaplayacağız ve tamamen bir sandal görünümü alacak." ifadelerini kullandı.

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Japonya’da gördüklerinden etkilendi! Çöpten topladığı pet şişelerle öyle bir şey yaptı ki...

Japonya'da yaşadığı dönemde gördüğünü belirten Pehlivan, "İçlerinde kolalar yağlar falan hala duruyor bazılarında. 10 sene Japonya'da yaşadım o dönemlerde geri dönüşüme çok büyük bir rağbet vardı. İnsanlar sokakta bulduğu çöpleri bile toplayıp evlerine götürüp kendilerine bir şeyler yapabiliyorlardı. Oradan aklıma geldi bizim ülkemizde niye olmasın çöpe atmaktansa neden bunları toplayıp bir şeyler üretemeyelim diye düşündüm oradan yola çıktım." şeklinde konuştu.