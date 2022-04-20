Herkesten uzak bir yaşam! Komşusu olmayan "dünyanın en yalnız evi" satışa çıkarıldı

ABD'nin Maine eyaletinde yer alan Wohoa Körfezi dünyanın en yalnız yapısına ev sahipliği yapıyor. Komşusu ve banyosu bulunmayan 'yalnız ev' satışa çıkarıldı. Bakın o ev için ne kadar isteniyor...

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