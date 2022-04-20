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Herkesten uzak bir yaşam! Komşusu olmayan "dünyanın en yalnız evi" satışa çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 14:14
ABD'nin Maine eyaletinde yer alan Wohoa Körfezi dünyanın en yalnız yapısına ev sahipliği yapıyor. Komşusu ve banyosu bulunmayan 'yalnız ev' satışa çıkarıldı. Bakın o ev için ne kadar isteniyor...
Satışa çıkarıldı! Dünyanın en yalnız... SATIŞA ÇIKARILDI! DÜNYANIN EN YALNIZ...

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