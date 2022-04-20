20 Nisan 2022, Çarşamba
Herkesten uzak bir yaşam! Komşusu olmayan "dünyanın en yalnız evi" satışa çıkarıldı
ABD'nin Maine eyaletinde yer alan Wohoa Körfezi dünyanın en yalnız yapısına ev sahipliği yapıyor. Komşusu ve banyosu bulunmayan "yalnız ev" satışa çıkarıldı. Bakın o ev için ne kadar isteniyor...
Giriş Tarihi: 20.04.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 14:14
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