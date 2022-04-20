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Herkesten uzak bir yaşam! Komşusu olmayan "dünyanın en yalnız evi" satışa çıkarıldı

ABD'nin Maine eyaletinde yer alan Wohoa Körfezi dünyanın en yalnız yapısına ev sahipliği yapıyor. Komşusu ve banyosu bulunmayan "yalnız ev" satışa çıkarıldı. Bakın o ev için ne kadar isteniyor...

A Haber
Giriş Tarihi: 20.04.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 14:14
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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!
Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere ’yok artık’ dedirtti!

Dünyanın 360 derecelik okyanus manzarasına sahip en yalnız evi fiyata satışa çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!
Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere ’yok artık’ dedirtti!

ABD'nin en güvenli eyaleti olarak bilinen Maine, doğası ve sakinliğiyle emeklilerin gözdesi konumunda 4 bin 600 adaya sahip olan eyalette, bu noktalar birçok yazlığa ev sahipliği yapıyor.

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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!
Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere ’yok artık’ dedirtti!

Ancak Duck Ledges Adası'nda durum diğerlerine göre farklı.

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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!
Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere ’yok artık’ dedirtti!

Adada sadece 1 ev bulunuyor.

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Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere 'yok artık' dedirtti!
Kıyamet korkusundan öyle bir şey yaptı ki... Görenlere ’yok artık’ dedirtti!

"Yalnız ev" olarak bilinen bu yapı satışa çıkarıldı.