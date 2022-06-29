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Görüntüler Türkiye'den... Sürü halinde ortaya çıktılar

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Giriş: 29.06.2022 11:35
Son dakika haberi... Hakkari bölgesinde terör bitince dağların asıl sahipleri olan yaban hayvanları her yerde görünmeye başlandı. İşte o görüntüler...
Görüntüler Türkiyeden! Sürü halinde... GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! SÜRÜ HALİNDE...

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Görüntüler Türkiye’den! Sürü halinde...
Görüntüler Türkiye'den! Sürü halinde...
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