01 Temmuz 2022, Cuma
Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den... Yılkı atını avlayıp böyle parçaladılar
Afyonkarahisar Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara yansıyan görüntülerde, yaban hayvanların doğal yaşamı kayıt altına alındı. Görüntülerde kurtların bir yılkı atını parçalaması ise vahşi yaşam belgesel sahnelerini aratmadı.
Giriş Tarihi: 01.07.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 13:46
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