Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den... Yılkı atını avlayıp böyle parçaladılar

Afyonkarahisar'ın ormanlık ve dağlık alanlarında bulunan yaban hayvanlarını görüntülemek üzere kurulan fotokapanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.