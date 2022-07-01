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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den... Yılkı atını avlayıp böyle parçaladılar

Afyonkarahisar Doğa Koruma Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara yansıyan görüntülerde, yaban hayvanların doğal yaşamı kayıt altına alındı. Görüntülerde kurtların bir yılkı atını parçalaması ise vahşi yaşam belgesel sahnelerini aratmadı.

İHA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 13:46
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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den... Yılkı atını avlayıp böyle parçaladılar

Afyonkarahisar'ın ormanlık ve dağlık alanlarında bulunan yaban hayvanlarını görüntülemek üzere kurulan fotokapanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den... Yılkı atını avlayıp böyle parçaladılar

Görüntüler vahşi doğa belgesellerini aratmadı. Akbabaların muhteşem görüntüsü kayda alındı.

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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den... Yılkı atını avlayıp böyle parçaladılar

Fotokapanlar o anları saniya saniye kayda aldı.

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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den... Yılkı atını avlayıp böyle parçaladılar

Vahşi yaşamda ölümcül mücadele anbean kameraya yansıdı.

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Vahşi doğa belgesellerini aratmayan görüntüler Türkiye’den... Yılkı atını avlayıp böyle parçaladılar

Görüntülerde kızıl geyiklerin ormanlık alanlarda beslenmeleri görüldü.