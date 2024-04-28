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Depremzedeler yeni yuvalarında

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 15:07
43 bine yakın binanın yıkıldığı Malatya'da evlerini teslim alan depremzedeler yeni yuvalarında oturmaya başladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
Depremzedeler yeni yuvalarında
Depremzedeler yeni yuvalarında
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