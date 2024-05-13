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Haberler Galeri Survivor'dan elenen Sercan'ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Nisa Bölükbaşı'ndan önce o varmış! Adını Feriha Koydum'un yıldızıyla...

Survivor'dan elenen Sercan'ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Nisa Bölükbaşı'ndan önce o varmış! Adını Feriha Koydum'un yıldızıyla...

Survivor All Star 2024, hız kesmeden devam ederken, kırmızı takımda yarışan Sercan Yıldırım, adaya veda etti. Futbolcu Sercan Yıldırım, bir dönem yaşadığı aşlarla gündemdeydi. Yarışmadan elenen ünlü isim, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatı merak edilen Yıldırım'ın Adını Feriha Koydum dizisindeki oyuncuyla aşk yaşadığını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Survivor Sercan'ın eski sevgilisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:40
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Survivor’dan elenen Sercan’ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Nisa Bölükbaşı’ndan önce o varmış! Adını Feriha Koydum’un yıldızıyla...

Survivor All Star'dan elenen eski futbolcu Sercan Yıldırım, özel hayatıyla gündemde.

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Survivor’dan elenen Sercan’ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Nisa Bölükbaşı’ndan önce o varmış! Adını Feriha Koydum’un yıldızıyla...

Daha önce yarıştığı dönemde Nisa Bölükbaşı'na abayı yaktığı iddia edilen Yıldırım'ın geçmişine dair bazı detaylar ortaya çıktı.

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Survivor’dan elenen Sercan’ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Nisa Bölükbaşı’ndan önce o varmış! Adını Feriha Koydum’un yıldızıyla...

Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım ile 2 yıllık eşi Nihan Yönel ayrılık kararı almıştı.

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Survivor’dan elenen Sercan’ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Nisa Bölükbaşı’ndan önce o varmış! Adını Feriha Koydum’un yıldızıyla...

Aşk hayatı hayli kabarık olan ünlü ismin özellikle eski eşi ve sevgilileri merak edildi.

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Survivor’dan elenen Sercan’ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Nisa Bölükbaşı’ndan önce o varmış! Adını Feriha Koydum’un yıldızıyla...

İşte Sercan Yıldırım başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...