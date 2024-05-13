Survivor'dan elenen Sercan'ın eski aşkı bakın hangi oyuncu çıktı! Nisa Bölükbaşı'ndan önce o varmış! Adını Feriha Koydum'un yıldızıyla...

Survivor All Star 2024, hız kesmeden devam ederken, kırmızı takımda yarışan Sercan Yıldırım, adaya veda etti. Futbolcu Sercan Yıldırım, bir dönem yaşadığı aşlarla gündemdeydi. Yarışmadan elenen ünlü isim, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatı merak edilen Yıldırım'ın Adını Feriha Koydum dizisindeki oyuncuyla aşk yaşadığını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Survivor Sercan'ın eski sevgilisi...