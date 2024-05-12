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Tüp patlamasında yaralandı Anneler Günü'nde hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 17:23
Çorum'da bir apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucunda, yaralanan Melek Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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