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Antalya'da Dim Barajı'nda kaybolan Rus turist, suyun 31 metre altında ölü bulundu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 18:28
Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde Dim Barajına atlayan ve gözden kaybolan Rus vatandaş yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda ölü olarak bulundu.
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