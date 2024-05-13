Gazeli kadının feryadı yürekleri dağladı: Allah’ım canımızı al artık

İsrail Gazze'de soykırım yapıyor siviller bundan kaçabilmek için yer değiştirmekten artık yorulmuş durumda. Dünya bırakın görmeyi seslerine kulak tıkıyor. Onların feryatları ise yürekleri dağlıyor.

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