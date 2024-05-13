Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kardeşlerine bakın! Hepsi birbirinden güzel! Biri ablasının izinden gidiyor...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından biri olan Zehra Güneş, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle dikkat çeken başarılı voleybolcu bu sefer de ailesiyle gündemde. Meğer Güneş'in kardeşi de kendisi gibi voleybolcu çıktı. İşte Zehra Güneş'in merak edilen kardeşleri...