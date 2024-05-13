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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kardeşlerine bakın! Hepsi birbirinden güzel! Biri ablasının izinden gidiyor...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından biri olan Zehra Güneş, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle dikkat çeken başarılı voleybolcu bu sefer de ailesiyle gündemde. Meğer Güneş'in kardeşi de kendisi gibi voleybolcu çıktı. İşte Zehra Güneş'in merak edilen kardeşleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:34
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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kardeşlerine bakın! Hepsi birbirinden güzel! Biri ablasının izinden gidiyor...

Sahaların yıldızı haline gelen Zehra Güneş, sosyal medyanın da gözdesi oldu.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kardeşlerine bakın! Hepsi birbirinden güzel! Biri ablasının izinden gidiyor...

24 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz gün bir davette giydiği elbseyle görenleri mest etti.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kardeşlerine bakın! Hepsi birbirinden güzel! Biri ablasının izinden gidiyor...

Hem aşkları hem de başarıyla magazin gündeminden düşmeyen Zehra Güneş'in kardeşi de kendisi gibi voleybolcu çıktı.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kardeşlerine bakın! Hepsi birbirinden güzel! Biri ablasının izinden gidiyor...

Paylaştığı fotoğraflarla beğeni yağmuruna tutulan Güneş, bu kez kardeşleriyle karesini yayınladı.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kardeşlerine bakın! Hepsi birbirinden güzel! Biri ablasının izinden gidiyor...

Güneş'in paylaşımına takipçilerinden "Gerçekten hepsi kardeş mi?", "Çok güzeller", "Erkek olan abisi mi?" yorumları geldi.