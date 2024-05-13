Zeliha Sunal'ın üvey kızından şoke eden sözler: "Umarım hayattadır..." Yıllardır görüşmediği oğlu ortaya çıkmıştı

"SEN ÖNCE KENDİ ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIK"

Sunal'ı daha önce yapılan pek çok sosyal sorumluluk projesinde görenler, bu duruma hiç şaşırmadı. Ancak sosyal medyaya arka arkaya düşen üç tweet dikkatlerden kaçmadı. Bu tweet'lerde Zeliha Sunal'a "Sen önce 5 yaşında terk ettiğin kendi çocuğuna sahip çık" deniliyordu.