13 Mayıs 2024, Pazartesi
Zeliha Sunal'ın üvey kızından şoke eden sözler: "Umarım hayattadır..." Yıllardır görüşmediği oğlu ortaya çıkmıştı
Şarkıcı Zeliha Sunal, Anneler Günü vesilesiyle düzenlenecek bir etkinlikte Down Sendromlu çocuklarla buluşacak olmasıyla gündeme geldi. Ancak bu etkinlik, beklenmedik bir dramı ortaya çıkardı. Sunal'ın 5 yaşından beri görüşmediği D.Ü. adlı bir oğlu olduğu ortaya çıktı. Sunal'ın üvey kızı N.A.S olaya ilişkin şoke eden açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:49
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