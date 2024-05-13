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Zeliha Sunal'ın üvey kızından şoke eden sözler: "Umarım hayattadır..." Yıllardır görüşmediği oğlu ortaya çıkmıştı

Şarkıcı Zeliha Sunal, Anneler Günü vesilesiyle düzenlenecek bir etkinlikte Down Sendromlu çocuklarla buluşacak olmasıyla gündeme geldi. Ancak bu etkinlik, beklenmedik bir dramı ortaya çıkardı. Sunal'ın 5 yaşından beri görüşmediği D.Ü. adlı bir oğlu olduğu ortaya çıktı. Sunal'ın üvey kızı N.A.S olaya ilişkin şoke eden açıklamalarda bulundu. İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:49
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Zeliha Sunal’ın üvey kızından şoke eden sözler: Umarım hayattadır... Yıllardır görüşmediği oğlu ortaya çıkmıştı

Zeliha Sunal'ın 11 Mayıs Cumartesi günü, Anneler Günü öncesi düzenlenecek bir etkinliğe katılacağı açıklandı.

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Zeliha Sunal’ın üvey kızından şoke eden sözler: Umarım hayattadır... Yıllardır görüşmediği oğlu ortaya çıkmıştı

"SEN ÖNCE KENDİ ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIK"

Sunal'ı daha önce yapılan pek çok sosyal sorumluluk projesinde görenler, bu duruma hiç şaşırmadı. Ancak sosyal medyaya arka arkaya düşen üç tweet dikkatlerden kaçmadı. Bu tweet'lerde Zeliha Sunal'a "Sen önce 5 yaşında terk ettiğin kendi çocuğuna sahip çık" deniliyordu.

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Zeliha Sunal’ın üvey kızından şoke eden sözler: Umarım hayattadır... Yıllardır görüşmediği oğlu ortaya çıkmıştı

HİÇ AÇIKLAMA YAPMADI

GÜNAYDIN bu iddiaların peşine düştü ve ortaya büyük bir dram çıktı. İddialara göre 61 yaşındaki Zeliha Sunal, ilk evliliğini 80'li yıllarda yaptı. Ardından da oğlu D.Ü. dünyaya geldi.

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Zeliha Sunal’ın üvey kızından şoke eden sözler: Umarım hayattadır... Yıllardır görüşmediği oğlu ortaya çıkmıştı

Ve yine iddialara göre Sunal, oğlunu 5 yaşında terk etti ve bir daha da görmedi.

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Zeliha Sunal’ın üvey kızından şoke eden sözler: Umarım hayattadır... Yıllardır görüşmediği oğlu ortaya çıkmıştı

İşin ilginç yanı ise Sunal'ın bugüne kadar "Şu sebeple oğlumla görüşmedim" ya da "Beni onunla görüştürmüyorlar" şeklinde bir açıklama yapmaması.