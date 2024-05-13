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Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi!

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 13.05.2024 09:24
Son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde ise sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
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