Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi!

Son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde ise sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN