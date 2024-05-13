"Ayasofya davası"nı kazanan İsmail Kandemir Hakk'a yürüdü! Kariye, İznik, Trabzon...

Ayasofya'yı "Kızılelma" olarak tanımlayan, yıllarca Ayasofya ve Kariye'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesine dava açan İsmail Kandemir, 79 yaşında Hakk'a yürüdü. "Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın açılmasının en büyük mimarıdır" diyen Kandemir, müzeye çevrilen sırasıyla İznik Ayasofya, Trabzon Ayasofya, İlyas Bey, Kariye ve İstanbul Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması için de yargıya başvurup hukuki süreci başlatan bir isimdi.

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