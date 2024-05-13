Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı! Kapı gibi stoper yolda

Transfer Yarışı Kızışıyor: Galatasaray ve Beşiktaş Ne Durumda?

İki büyük İstanbul kulübü, Ramos'un peşinde adeta bir yarış içinde. Edinilen bilgilere göre, her iki takım da oyuncunun menajeri ile temas halinde. Ancak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kartını masaya sürerek bu transferde bir adım öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Sevilla'dan ayrılacak Ramos'u ikna etmek için tecrübeli oyuncuya Avrupa'da iddialı bir futbol kariyeri sunmayı planlıyor.