13 Mayıs 2024, Pazartesi
Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı! Kapı gibi stoper yolda
Süper Lig devlerinde yaz transfer dönemi öncesinde heyecan dorukta. Büyük kulüpler, sezon sonunda boşa çıkacak dünya yıldızları için kolları sıvadı. Gündemde yer alan isimlerden biri de Sergio Ramos. Uzun süredir transfer dedikodularının odağında olan ve sezon sonunda Sevilla ile olan sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için beklenen haber nihayet geldi.
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:07
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