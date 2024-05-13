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Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı! Kapı gibi stoper yolda

Süper Lig devlerinde yaz transfer dönemi öncesinde heyecan dorukta. Büyük kulüpler, sezon sonunda boşa çıkacak dünya yıldızları için kolları sıvadı. Gündemde yer alan isimlerden biri de Sergio Ramos. Uzun süredir transfer dedikodularının odağında olan ve sezon sonunda Sevilla ile olan sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için beklenen haber nihayet geldi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:07
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Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı! Kapı gibi stoper yolda

Galatasaray, yaz transfer döneminde bomba gibi bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, geçen yazın hayal kırıklığına uğrattığı dünya çapında ünlü futbolcu Sergio Ramos'u kadrolarına katmak için harekete geçti. İspanyol stoper, bu kez Cimbom'a gelmeye oldukça istekli olduğu bildiriliyor. Transferde yaşanan bu gelişme futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

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Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı! Kapı gibi stoper yolda

Sevilla forması altında geçirdiği başarılı sezonların ardından serbest kalan Sergio Ramos, Türkiye'nin dev kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine oturdu. 38 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun, sezon sonunda Sevilla ile olan sözleşmesinin sona ermesi, Süper Lig devlerini harekete geçirdi.

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Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı! Kapı gibi stoper yolda

Transfer Yarışı Kızışıyor: Galatasaray ve Beşiktaş Ne Durumda?

İki büyük İstanbul kulübü, Ramos'un peşinde adeta bir yarış içinde. Edinilen bilgilere göre, her iki takım da oyuncunun menajeri ile temas halinde. Ancak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kartını masaya sürerek bu transferde bir adım öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Sevilla'dan ayrılacak Ramos'u ikna etmek için tecrübeli oyuncuya Avrupa'da iddialı bir futbol kariyeri sunmayı planlıyor.

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Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı! Kapı gibi stoper yolda

Ramos gibi dünya çapında bir yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi transfer çalımı! Kapı gibi stoper yolda

Beşiktaş'ın Transfer Stratejisi ve Ramos Planları

Diğer yandan Beşiktaş da bu transfer yarışında geri kalmamak adına yoğun bir çaba içinde. Siyah-beyazlılar, tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak için çeşitli finansal ve sportif teklifler hazırlıyor.