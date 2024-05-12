12 Mayıs 2024, Pazar
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Moto kuryelik yapan öğrenciyi hunharca öldüren şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de sabaha karşı pizza siparişini teslim etmek için bir eve gelen moto kurye siparişini teslim ettikten sonra sokakta karşılaştığı şüpheli tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından adliyeye çıkartılan 17 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, hayatını kaybeden gencin ise Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ve 5 gün önce pizza dağıtım işine başladığı öğrenildi.