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Moto kuryelik yapan öğrenciyi hunharca öldüren şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 12.05.2024 18:31
Balıkesir'de sabaha karşı pizza siparişini teslim etmek için bir eve gelen moto kurye siparişini teslim ettikten sonra sokakta karşılaştığı şüpheli tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından adliyeye çıkartılan 17 yaşındaki şüpheli tutuklanırken, hayatını kaybeden gencin ise Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ve 5 gün önce pizza dağıtım işine başladığı öğrenildi.
Moto kuryelik yapan öğrenciyi öldüren şüpheli tutuklandı
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