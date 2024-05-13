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Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Barış Alper Yılmaz için flaş sözler: Atom karınca gibi...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 36. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ün konuğu olan Galatasaray, nefes kesen mücadeleyi Berkan Kutlu'nun son dakikada attığı golle kazanarak galibiyet serisini 17 maça çıkardı. Bu sonuçla puanını 99'a yükselten sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitimine 2 maç kala 6 puan farkla liderliğini koruyarak şampiyonluk yolunda dev bir avantaj yakaladı. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:24
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Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Barış Alper Yılmaz için flaş sözler: Atom karınca gibi...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

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Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Barış Alper Yılmaz için flaş sözler: Atom karınca gibi...

Sarı kırmızılılar geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı daha kayıpsız döndü.Puanını 96 yapan Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper, Mertens ve Berkan Kutlu'dan geldi.

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Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Barış Alper Yılmaz için flaş sözler: Atom karınca gibi...

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını kaleme aldı. İşte detaylar...

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Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Barış Alper Yılmaz için flaş sözler: Atom karınca gibi...

ERMAN TOROĞLU - 6 PUANLIK FARK OYUNU ETKİLEDİ
Öyle bir maç ki iki tarafın da kaybedecek çok şeyi var... Tam ticaretteki gibi. Kar-zararın kardeşidir derler. Kazanırsan da çok şey kazanacaksın. Karagümrük takımı dün çok akıllı oynadı.

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Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Barış Alper Yılmaz için flaş sözler: Atom karınca gibi...

Galatasaray'ın zaaflarından çok faydalandılar ve golleri de buldular. Galatasaray takım olarak iyi futbol oynamadı. Sahaya Karagümrük daha iyi yayıldı, Galatasaray'ın açıklarından daha iyi faydalandılar.