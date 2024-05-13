Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Barış Alper Yılmaz için flaş sözler: Atom karınca gibi...

ERMAN TOROĞLU - 6 PUANLIK FARK OYUNU ETKİLEDİ

Öyle bir maç ki iki tarafın da kaybedecek çok şeyi var... Tam ticaretteki gibi. Kar-zararın kardeşidir derler. Kazanırsan da çok şey kazanacaksın. Karagümrük takımı dün çok akıllı oynadı.