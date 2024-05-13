13 Mayıs 2024, Pazartesi
Karagümrük-Galatasaray maçı sonrası Barış Alper Yılmaz için flaş sözler: Atom karınca gibi...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 36. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ün konuğu olan Galatasaray, nefes kesen mücadeleyi Berkan Kutlu'nun son dakikada attığı golle kazanarak galibiyet serisini 17 maça çıkardı. Bu sonuçla puanını 99'a yükselten sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitimine 2 maç kala 6 puan farkla liderliğini koruyarak şampiyonluk yolunda dev bir avantaj yakaladı. Karşılaşma sonrası spor yazarları maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:24
- 1
- 32
- 2
- 32
- 3
- 32
- 4
- 32
- 5
- 32