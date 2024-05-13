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İstanbul'da sabah trafiği

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Giriş: 13.05.2024 09:05
İstanbul yeni güne nasıl başladı? Haftanın ilk iş gününde yoğunluk nasıl? Tüm detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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