Botla açıldı oltayla “ejderha” tuttu! İşte o anlar…

Hatay'da amatör balıkçı Erdi Tufan, İskenderun körfezinde yaklaşık 15 kilogram ağırlığında balığı oltayla yakaladı. Tufan'ın "Bir ejderha da biz tuttuk" diyerek balığı yakaladığı andaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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