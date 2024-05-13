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Botla açıldı oltayla “ejderha” tuttu! İşte o anlar…

İHA
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Giriş: 13.05.2024 10:06
Hatay'da amatör balıkçı Erdi Tufan, İskenderun körfezinde yaklaşık 15 kilogram ağırlığında balığı oltayla yakaladı. Tufan'ın "Bir ejderha da biz tuttuk" diyerek balığı yakaladığı andaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Botla açıldı oltayla “ejderha” tuttu! BOTLA AÇILDI OLTAYLA "EJDERHA" TUTTU!

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Botla açıldı oltayla “ejderha” tuttu! İşte o anlar…
Botla açıldı oltayla “ejderha” tuttu! İşte o anlar…
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