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Esenyurt'ta arkadaşını vurarak öldüren genç adliyeye sevk edildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 18:50
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandıktan sonra 16 yaşındaki arkadaşını öldüren genç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olalya ilgili 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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