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Adana’da 7 kişinin yaralandığı kaza anı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 10:10
Adana'nın Pozantı ilçesinde, 4 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Karşı şeritten geçen TIR'ın otomobile çarpması kameraya yansıdı.
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7 kişinin yaralandığı kaza anı
7 kişinin yaralandığı kaza anı
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