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Kırklareli'nde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

AA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 17:40
Merkeze bağlı Eriklice köyünde, sağanak yağış öncesi hortum meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen, metrelerce yükseklikteki hortum, herhangi bir hasara yol açmadı.
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