13 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilik Hayallerine Kavuşmak Yakınlaştı! 2000 ve 2008 Sonrası İçin Emeklilik Şartları ve Yaşınız Değişiyor!

Emeklilik Hayallerine Kavuşmak Yakınlaştı! 2000 ve 2008 Sonrası İçin Emeklilik Şartları ve Yaşınız Değişiyor!

Türkiye emeklilik sistemine yönelik önemli reformlar gündemde yer alıyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte ele alınması beklenen bu reformlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki emeklilik şartlarını ve prim yapılarını köklü bir şekilde değiştirmeyi hedefliyor. Özellikle Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ve çeşitli emeklilik iyileştirmeleri, bu dönemin en çarpıcı yenilikleri arasında.

Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:33
  • 1
  • 10
Emeklilik Hayallerine Kavuşmak Yakınlaştı! 2000 ve 2008 Sonrası İçin Emeklilik Şartları ve Yaşınız Değişiyor!

Emeklilik reformunun en önemli ayaklarından biri, Bağ-Kur'luların yüzleşeceği prim eşitlenmesidir. Yapılacak bu düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik primlerinin düşürülmesi ve emeklilik süreçlerinin kolaylaştırılmasını içeriyor. Mevcut sistemde 9.000 gün olan prim günü şartının 7.200 güne indirilmesi planlanıyor, bu da özellikle küçük esnaf ve çiftçiler için büyük bir fırsat sunuyor.

  • 2
  • 10
Emeklilik Hayallerine Kavuşmak Yakınlaştı! 2000 ve 2008 Sonrası İçin Emeklilik Şartları ve Yaşınız Değişiyor!

Ev Hanımları ve Anneler İçin Devlet Destekli

Erken Emeklilik Reform paketinin ikinci önemli yeniliği, ev kadınları ve anneler için getirilen erken emeklilik imkanıdır. Bu düzenleme, ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.

  • 3
  • 10
Emeklilik Hayallerine Kavuşmak Yakınlaştı! 2000 ve 2008 Sonrası İçin Emeklilik Şartları ve Yaşınız Değişiyor!

Bu destekle ev kadınları, sosyal güvence sistemine daha erken yaşlarda dahil olabilecek ve emeklilik haklarını daha erken elde edebilecekler.

  • 4
  • 10
Emeklilik Hayallerine Kavuşmak Yakınlaştı! 2000 ve 2008 Sonrası İçin Emeklilik Şartları ve Yaşınız Değişiyor!

Yeni Sistem

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) Emeklilik reformlarının üçüncü büyük ayağı, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olarak adlandırılan, otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) güçlendirilmesidir.

  • 5
  • 10
Emeklilik Hayallerine Kavuşmak Yakınlaştı! 2000 ve 2008 Sonrası İçin Emeklilik Şartları ve Yaşınız Değişiyor!

Bu yeni sistem, emeklilik döneminde bireyler için daha fazla maddi güvence sağlamayı amaçlıyor ve mevcut BES sisteminin üzerine eklenerek daha kapsamlı bir finansal destek sunmayı hedefliyor.