Emeklilik Hayallerine Kavuşmak Yakınlaştı! 2000 ve 2008 Sonrası İçin Emeklilik Şartları ve Yaşınız Değişiyor!

Emeklilik reformunun en önemli ayaklarından biri, Bağ-Kur'luların yüzleşeceği prim eşitlenmesidir. Yapılacak bu düzenleme, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik primlerinin düşürülmesi ve emeklilik süreçlerinin kolaylaştırılmasını içeriyor. Mevcut sistemde 9.000 gün olan prim günü şartının 7.200 güne indirilmesi planlanıyor, bu da özellikle küçük esnaf ve çiftçiler için büyük bir fırsat sunuyor.