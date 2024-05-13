13 Mayıs 2024, Pazartesi
Emeklilik Hayallerine Kavuşmak Yakınlaştı! 2000 ve 2008 Sonrası İçin Emeklilik Şartları ve Yaşınız Değişiyor!
Türkiye emeklilik sistemine yönelik önemli reformlar gündemde yer alıyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte ele alınması beklenen bu reformlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamındaki emeklilik şartlarını ve prim yapılarını köklü bir şekilde değiştirmeyi hedefliyor. Özellikle Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ve çeşitli emeklilik iyileştirmeleri, bu dönemin en çarpıcı yenilikleri arasında.
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:33
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