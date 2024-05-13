Restoranda su kavgası: 30 TL olur mu?

İstanbul'da bir restoranda suyun 30 TL olmasına tepki gösteren bir vatandaş, çalışanlar tarafından zorla dışarı çıkarıldı. İsyan eden vatandaş, suyu 2 TL'ye aldığını ve pazarda 5 TL'ye sattığını belirterek, restoranın 30 TL'lik su fiyatının dolandırıcılık olduğunu söyledi.

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