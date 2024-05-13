Türkiye'nin İlk Açılan 5. AVM'siydi: Yıkım İşlemleri Başladı, Bakın Yerine Ne Yapılıyor!

Türkiye'nin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo AVM, uzun süredir beklenen yıkım işlemlerine başladı. Mecidiyeköy'de bulunan ve milyarlarca liralık değere sahip arazi üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bu köklü alışveriş merkezinin yerine ne yapılacağı ise sonunda belli oldu.