13 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'nin İlk Açılan 5. AVM'siydi: Yıkım İşlemleri Başladı, Bakın Yerine Ne Yapılıyor!

Türkiye'nin İlk Açılan 5. AVM'siydi: Yıkım İşlemleri Başladı, Bakın Yerine Ne Yapılıyor!

Türkiye'nin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo AVM, uzun süredir beklenen yıkım işlemlerine başladı. Mecidiyeköy'de bulunan ve milyarlarca liralık değere sahip arazi üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bu köklü alışveriş merkezinin yerine ne yapılacağı ise sonunda belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:31
  • 1
  • 7
Türkiye’nin İlk Açılan 5. AVM’siydi: Yıkım İşlemleri Başladı, Bakın Yerine Ne Yapılıyor!

Eski İhtişamını Yitiren AVM'nin Yıkım Kararı Geçtiğimiz yaz aylarında duyurulan bilgilere göre, AVM'nin yerinde milyarlarca lira değerinde bir konut projesi inşa edileceği açıklandı. Yıllar içinde birçok kez el değiştiren ve son dönemlerde terk edilmiş bir halde kalan Profilo AVM, artık yıkım sürecine girmiş durumda.

  • 2
  • 7
Türkiye’nin İlk Açılan 5. AVM’siydi: Yıkım İşlemleri Başladı, Bakın Yerine Ne Yapılıyor!

Bölgeye Yeni Bir Soluk: Büyük Rezidans Projesi Profilo AVM'nin arazisi, civardaki diğer arazilerle birleştirilerek, İstanbul'un en büyük ve yüksek yapılarından birine ev sahipliği yapacak. Bu yeni projede binlerce konutun yanı sıra çeşitli sosyal ve ticari alanlar da planlanıyor, böylece bölge yeniden canlandırılacak.

  • 3
  • 7
Türkiye’nin İlk Açılan 5. AVM’siydi: Yıkım İşlemleri Başladı, Bakın Yerine Ne Yapılıyor!

Proje Detayları ve Ekonomik Değeri Şehrin merkezindeki değerli konumda bulunan Profilo AVM'nin arazisi, 2410 ada, 246 parselde, 15.963 metrekare alan üzerine kurulu.

  • 4
  • 7
Türkiye’nin İlk Açılan 5. AVM’siydi: Yıkım İşlemleri Başladı, Bakın Yerine Ne Yapılıyor!

Yeni konut projesi için ayrıca 9221 ada, 1 parselde yer alan 2.686,34 metrekarelik ek alan da projeye dahil edilecek. Bu genişleme ile bölge, İstanbul'un merkezinde modern ve lüks bir yaşam alanına dönüşecek.

  • 5
  • 7
Türkiye’nin İlk Açılan 5. AVM’siydi: Yıkım İşlemleri Başladı, Bakın Yerine Ne Yapılıyor!

Geçmişten Geleceğe Bir Dönüşüm Profilo AVM, 1998 yılında kapılarını açtığından bu yana İstanbul'un kent hafızasında önemli bir yere sahip oldu. Ancak zaman içinde yeni açılan alışveriş merkezleri karşısında eski cazibesini yitirmeye başladı. İş Bankası ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın mülkiyetine geçen bu değerli arazi, şimdi modern bir dönüşüm sürecinin eşiğinde.