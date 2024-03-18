18 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları DEM'li Abdulcebbar Barış CHP ile ortaklığı ve pazarlığı itiraf etti! Belediye başkan yardımcılığı, belediyede parti grubu ve kritik pozisyonlar DEM'e verilecek

DEM'li Abdulcebbar Barış CHP ile ortaklığı ve pazarlığı itiraf etti! Belediye başkan yardımcılığı, belediyede parti grubu ve kritik pozisyonlar DEM'e verilecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2024 13:28
CHP ile DEM Parti arasında yerel seçimler öncesi "kent uzlaşısı" adı altında yapılan kirli ittifaka ilişkin yeni detaylar ortalığa saçıldı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'li isimleri meclis üyesi adayı yapan CHP, Zeytinburnu'nda da DEM'le ortaklığının karşılığında Abdulcebbar Barış'ı 2. sıradan listeye sokmuştu. Barış, CHP ile yapılan pazarlığı açıklarken seçimin kazanılması durumunda belediye başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere kritik görevlerin DEM'li isimlere verileceğini söyledi.

Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşıyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere 2 haftadan az bir süre kala, CHP ile Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki "kent uzlaşısı" adı verilen ittifaka ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

17 İLÇEDE LİSTELERE DEM'Lİ ADAYLAR GİRDİ
İstanbul'un 17 ilçesinde CHP ile DEM arasındaki ittifaka karşılık, DEM Parti tarafından gösterilen 48 isim CHP listelerinden meclis üyesi adayı olarak seçime girdi. Bu ilçelerden Esenyurt'ta 10, Sancaktepe'de 5, Şişli'de 4, Ataşehir, Tuzla ve Zeytinburnu'nda 3'er DEM'li meclis üyesi adayı CHP listelerinde yer aldı.

CHP DESTEĞİ İLE GRUP KURACAKLAR
DEM Partili isimlerin CHP listelerinde seçilecek sıralarda olduğu, DEM Parti'nin CHP'nin de desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ilk defa grup kuracağı öğrenildi. DEM Parti; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. DEM Parti; Esenyurt, Sancaktepe, Şişli, Ataşehir, Tuzla, Zeytinburnu Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Maltepe, Beyoğlu, Bahçelievler, Çekmeköy, Fatih, Pendik ve Şile ilçelerinde 48 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.

DEM'Lİ İSİMDEN İTİRAF: KRİTİK POZİSYONLAR VERİLECEK
Zeytinburnu'ndan CHP'nin meclis üyesi listesinin 2. sırasında aday gösterilen DEM Partili Abdulcebbar Barış, katıldığı bir programda CHP ile olan ittifakı itiraf ederek yapılan pazarlıklar sonucu varılan ortaklığı açıkladı.

Barış, Zeytinburnu'nda ortaklığa karşılık seçimi kazanmaları durumunda belediye başkan yardımcılığı, 2 meclis üyesi ve kritik birçok noktada DEM'li isimlerin konumlanacağını söyledi. Ayrıca DEM'li isimlerin seçildikten sonra istifa ederek kendi partileri adına grup kuracaklarını da açıkladı. Abdulcebbar Barış, "Biz sanki CHP ile burada tamamıyla partimizi şey yapmışız. Öyle bir şey yok arkadaş. Zeytinburnu konusunu da size açayım. Zeytinburnu'da açık ve net söylüyorum, biz 2 tane meclis üyesi, belediye kazanıldığı takdirde belediye başkan yardımcılığı, artı birçok noktada bizim adamlarımız konumlandırılacak." dedi.

İşte CHP ile DEMin kirli ittifakı İŞTE CHP İLE DEM'İN KİRLİ İTTİFAKI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEM’li isim CHP ile ortaklığı ve pazarlığı itiraf etti
DEM'li isim CHP ile ortaklığı ve pazarlığı itiraf etti
Kate Middleton öldü mü?
Kate Middleton öldü mü?
Ham madde deposunda korkutan yangın
Ham madde deposunda korkutan yangın
14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci öldürdü
14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci öldürdü
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul’da sabah trafiği!
Batman’da cinayet: 2 ölü
Batman'da cinayet: 2 ölü
5 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
5 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Çorap beyan edildi, kaçak sigara çıktı
Çorap beyan edildi, kaçak sigara çıktı
İftar çadırında masa kavgası
İftar çadırında masa kavgası
Beylikdüzü’nde polis süsü verip soygun yaptılar
Beylikdüzü’nde polis süsü verip soygun yaptılar
Alevlere teslim olan TOFAŞ’ın...
Alevlere teslim olan TOFAŞ’ın...
Köpeğe hortum, sandalye ve kürekle saldırdı
Köpeğe hortum, sandalye ve kürekle saldırdı
Daha Fazla Video Göster