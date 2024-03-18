DEM'li Abdulcebbar Barış CHP ile ortaklığı ve pazarlığı itiraf etti! Belediye başkan yardımcılığı, belediyede parti grubu ve kritik pozisyonlar DEM'e verilecek

CHP ile DEM Parti arasında yerel seçimler öncesi "kent uzlaşısı" adı altında yapılan kirli ittifaka ilişkin yeni detaylar ortalığa saçıldı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'li isimleri meclis üyesi adayı yapan CHP, Zeytinburnu'nda da DEM'le ortaklığının karşılığında Abdulcebbar Barış'ı 2. sıradan listeye sokmuştu. Barış, CHP ile yapılan pazarlığı açıklarken seçimin kazanılması durumunda belediye başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere kritik görevlerin DEM'li isimlere verileceğini söyledi.

Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşıyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere 2 haftadan az bir süre kala, CHP ile Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki "kent uzlaşısı" adı verilen ittifaka ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

17 İLÇEDE LİSTELERE DEM'Lİ ADAYLAR GİRDİ

İstanbul'un 17 ilçesinde CHP ile DEM arasındaki ittifaka karşılık, DEM Parti tarafından gösterilen 48 isim CHP listelerinden meclis üyesi adayı olarak seçime girdi. Bu ilçelerden Esenyurt'ta 10, Sancaktepe'de 5, Şişli'de 4, Ataşehir, Tuzla ve Zeytinburnu'nda 3'er DEM'li meclis üyesi adayı CHP listelerinde yer aldı.

CHP DESTEĞİ İLE GRUP KURACAKLAR

DEM Partili isimlerin CHP listelerinde seçilecek sıralarda olduğu, DEM Parti'nin CHP'nin de desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ilk defa grup kuracağı öğrenildi. DEM Parti; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. DEM Parti; Esenyurt, Sancaktepe, Şişli, Ataşehir, Tuzla, Zeytinburnu Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Maltepe, Beyoğlu, Bahçelievler, Çekmeköy, Fatih, Pendik ve Şile ilçelerinde 48 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.

DEM'Lİ İSİMDEN İTİRAF: KRİTİK POZİSYONLAR VERİLECEK

Zeytinburnu'ndan CHP'nin meclis üyesi listesinin 2. sırasında aday gösterilen DEM Partili Abdulcebbar Barış, katıldığı bir programda CHP ile olan ittifakı itiraf ederek yapılan pazarlıklar sonucu varılan ortaklığı açıkladı.

Barış, Zeytinburnu'nda ortaklığa karşılık seçimi kazanmaları durumunda belediye başkan yardımcılığı, 2 meclis üyesi ve kritik birçok noktada DEM'li isimlerin konumlanacağını söyledi. Ayrıca DEM'li isimlerin seçildikten sonra istifa ederek kendi partileri adına grup kuracaklarını da açıkladı. Abdulcebbar Barış, "Biz sanki CHP ile burada tamamıyla partimizi şey yapmışız. Öyle bir şey yok arkadaş. Zeytinburnu konusunu da size açayım. Zeytinburnu'da açık ve net söylüyorum, biz 2 tane meclis üyesi, belediye kazanıldığı takdirde belediye başkan yardımcılığı, artı birçok noktada bizim adamlarımız konumlandırılacak." dedi.