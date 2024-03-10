İşte CHP ile DEM’in kirli ittifakı! 17 ilçede listeye DEM’den adaylar girdi İBB’de grup için anlaşma sağlandı

SABAH; CHP'nin İstanbul'da 17 ilçede DEM Partili 48 Meclis üyesi adayını listesine aldığını ortaya çıkardı. Esenyurt'ta 10, Sancaktepe'de 5, Şişli'de 4, Ataşehir, Tuzla ve Zeytinburnu'nda 3'er Meclis üyesi adayı CHP listelerinde yer aldı. DEM Partili isimlerin CHP listelerinde seçilecek sıralarda olduğu, DEM Parti'nin CHP'nin de desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ilk defa grup kuracağı ifade ediliyor.