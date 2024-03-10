10 Mart 2024, Pazar
İşte CHP ile DEM'in kirli ittifakı! 17 ilçede listeye DEM'den adaylar girdi İBB'de grup için anlaşma sağlandı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan DEM Parti ile "Kent uzlaşısı" adı altında açık ittifak yapan CHP; DEM'e 48 meclis üyesi adaylığı verdi. Seçimde DEM Parti'nin CHP'ye vereceği destek karşılığında iki partinin "İBB'de DEM'e grup kurdurma" konusunda anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.03.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 07:24
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