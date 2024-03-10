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Haberler Galeri İşte CHP ile DEM'in kirli ittifakı! 17 ilçede listeye DEM'den adaylar girdi İBB'de grup için anlaşma sağlandı

İşte CHP ile DEM'in kirli ittifakı! 17 ilçede listeye DEM'den adaylar girdi İBB'de grup için anlaşma sağlandı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan DEM Parti ile "Kent uzlaşısı" adı altında açık ittifak yapan CHP; DEM'e 48 meclis üyesi adaylığı verdi. Seçimde DEM Parti'nin CHP'ye vereceği destek karşılığında iki partinin "İBB'de DEM'e grup kurdurma" konusunda anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.03.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 07:24
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İşte CHP ile DEM’in kirli ittifakı! 17 ilçede listeye DEM’den adaylar girdi İBB’de grup için anlaşma sağlandı

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde CHP listelerinden DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti ise 3 milletvekili çıkardı. Milletvekili seçimlerinde 38 milletvekilini küçük partilere veren CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu ifade edilen DEM Parti'ye 48 meclis üyesi adaylığı verecek.

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İşte CHP ile DEM’in kirli ittifakı! 17 ilçede listeye DEM’den adaylar girdi İBB’de grup için anlaşma sağlandı

SABAH; CHP'nin İstanbul'da 17 ilçede DEM Partili 48 Meclis üyesi adayını listesine aldığını ortaya çıkardı. Esenyurt'ta 10, Sancaktepe'de 5, Şişli'de 4, Ataşehir, Tuzla ve Zeytinburnu'nda 3'er Meclis üyesi adayı CHP listelerinde yer aldı. DEM Partili isimlerin CHP listelerinde seçilecek sıralarda olduğu, DEM Parti'nin CHP'nin de desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ilk defa grup kuracağı ifade ediliyor.

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İşte CHP ile DEM’in kirli ittifakı! 17 ilçede listeye DEM’den adaylar girdi İBB’de grup için anlaşma sağlandı

DEM Parti; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. DEM Parti; Esenyurt, Sancaktepe, Şişli, Ataşehir, Tuzla, Zeytinburnu Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Maltepe, Beyoğlu, Bahçelievler, Çekmeköy, Fatih, Pendik ve Şile ilçelerinde 48 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek. DEM Partili Meclis adayları CHP listelerinde şöyle yer aldı:

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İşte CHP ile DEM’in kirli ittifakı! 17 ilçede listeye DEM’den adaylar girdi İBB’de grup için anlaşma sağlandı

SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1. SIRA- Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023'te Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)
5. SIRA- HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)
7. SIRA- Cevdet Dalkılıç 8. SIRA- Dicle Özdaş 10. SIRA- Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)

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İşte CHP ile DEM’in kirli ittifakı! 17 ilçede listeye DEM’den adaylar girdi İBB’de grup için anlaşma sağlandı

BEYOĞLU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1. SIRA - DEM Parti PM üyesi Turabi Şen
11. SIRA- Elif Yıldırım

TUZLA'DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA- DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)
15. SIRA- Musa Avyüzen
16. SIRA- Dilek Ateş