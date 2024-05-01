Ankara’nın göbeğinde boğulacaktı! Vatandaşlardan Mansur Yavaş'a tepki: Ne yapıyor acaba çok merak ediyoruz

Başkent Ankara'da sağanak yeniden başladı. Bazı caddelerde yollar göle döndü, araçlar yolda kaldı. A Haber muhabiri Merve Pekmez son durumu canlı yayında aktardı. Pekmez, “Başkent bir kez daha sele teslim olmuş durumda” ifadelerini kullandı. Dün akşam kayda geçen bir görüntüde ise boğulma tehlikesi geçiren kız kayda geçti.

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